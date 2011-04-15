Райффайзенбанк начал оказывать услуги дистанционного кредитования через сервис "1С:Кредит"

Райффайзенбанк присоединился к новому сервису фирмы "1С" по дистанционному кредитованию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "1С:Кредит". Об этом говорится в сообщении банка.



Сервис "1С:Кредит" позволяет организациям и предпринимателям оперативно оформить и отправить в банк заявку на получение кредита прямо из программы "1С:Бухгалтерия". Для этого в нее достаточно ввести желаемую сумму и срок предполагаемого кредита, а также выбрать банки, в которые направить заявку.



Все документы готовятся программой автоматически, при отправке в банк подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации. Банки рассматривают заявку и в течение одного рабочего дня присылают потенциальному заемщику предодобренное решение с указанием условий кредита, которое поступает в "1С:Бухгалтерию", после чего компания-заёмщик может выбрать наиболее выгодное предложение.



Пользователи "1С:Бухгалтерии", подавшие заявку в Райффайзенбанк через сервис "1С:Кредит", смогут получить овердрафт, инвестиционный или оборотный кредит без ограничений по сумме запроса и сроком до 10 лет.



Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 тыс. сотрудников обслуживают 16.8 млн клиентов более чем в 2 тыс. подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.



"AK&M" от 10.07.2020