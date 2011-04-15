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10/07/2020
15:17

Облачная платформа SberCloud обеспечит максимальный уровень защищённости государственным информационным системам

Облачная платформа SberCloud (входит в экосистему Сбербанка) получила аттестат соответствия её инфраструктуры требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственным информационным системам (ГИС) при обеспечении первого класса защищённости (К1) и к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении второго уровня защищённости (УЗ2) персональных данных. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Проведенная аттестация подтвердила, что организационная структура, уровень подготовки специалистов SberCloud и техническая оснащенность виртуальной инфраструктуры компании обеспечивают необходимый уровень информационной безопасности и позволяют облачным сервисам SberCloud хранить и обрабатывать как персональные данные, так и данные любых государственных информационных систем.

Облачной платформой для размещения ГИС стал "Виртуальный ЦОД VMware" компании SberCloud и другие продукты, предназначенные для создания виртуальных сетей, хранения и защиты данных. Виртуальный ЦОД VMware - одно из самых надёжных решений на рынке виртуализации, ставшее мировым индустриальным стандартом для enterprise-сегмента бизнеса и государственных организаций.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.

Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.

"AK&M" от 10.07.2020
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