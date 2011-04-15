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10/07/2020
15:37

Ингосстрах выплатил более 2.64 млн руб. за повреждённое здание

Ингосстрах выплатил ТС "Забайкальский ПРИВОЗЪ" страховое возмещение в размере более 2.64 млн руб. за здание, пострадавшее от сильного ветра. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Страховой случай произошёл в Чите.
Объект недвижимости, принадлежащий клиенту, был застрахован в Ингосстрахе по договору страхования имущества юридических лиц в обеспечение обязательств перед Сбербанком. Программа страхования предусматривает защиту от пожара, стихийных бедствий, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц, падения пилотируемых летательных аппаратов и их обломков, наезда наземных транспортных средств, а также боя оконных стекол, зеркал, витрин и других рисков. Имущество застраховано на общую сумму 78.7 млн руб.

Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программе страхования имущества юридических лиц более 7 лет.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 10.07.2020
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