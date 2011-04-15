Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/07/2020
16:02

В Крыму построят новую газораспределительную станцию

В Крыму построят новую газораспределительную станцию. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

ГРС "Евпатория" была введена в эксплуатацию в 1966 году и предназначена для газоснабжения Евпатории и сельских поселений Сакского района Республики Крым. На сегодняшний день размещение и уровень автоматизации станции не соответствуют нормативным документам, оборудование, трубопроводы и арматура морально устарели и требуют модернизации, в связи с чем было принято решение о строительстве автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) на новой площадке. Реализация проекта позволит увеличить производительность до 50 тыс. куб. м в час.

Площадка газораспределительной станции расположена за границами населенных пунктов на территории Сакского района Республики Крым и городского округа Евпатория. До начала строительно-монтажных работ проектной документацией предусмотрен демонтаж газопровода-отвода к ГРС "Евпатория" с сопутствующими узлами, кабеля связи и самой станции.

Началом трассы проектируемого газопровода-отвода станет точка подключения к магистральному газопроводу Глебовка-Симферополь диаметром 529.8 мм. Протяжённость газопровода-отвода составит 19.851 км. Проектной документацией запланирована автоматизация и телемеханизация крановых узлов, позволяющая дистанционно управлять их работой, а также использование современных средств автоматизированного управления технологическими процессами. Расчетный срок службы газораспределительной станции - 30 лет.

Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств ГУП РК "Черноморнефтегаз". Застройщик - ГУП РК "Черноморнефтегаз". Проектную документацию подготовило ООО "ЧНГ Газификация".

"AK&M" от 10.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100