В Крыму построят новую газораспределительную станцию. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.



ГРС "Евпатория" была введена в эксплуатацию в 1966 году и предназначена для газоснабжения Евпатории и сельских поселений Сакского района Республики Крым. На сегодняшний день размещение и уровень автоматизации станции не соответствуют нормативным документам, оборудование, трубопроводы и арматура морально устарели и требуют модернизации, в связи с чем было принято решение о строительстве автоматизированной газораспределительной станции (АГРС) на новой площадке. Реализация проекта позволит увеличить производительность до 50 тыс. куб. м в час.



Площадка газораспределительной станции расположена за границами населенных пунктов на территории Сакского района Республики Крым и городского округа Евпатория. До начала строительно-монтажных работ проектной документацией предусмотрен демонтаж газопровода-отвода к ГРС "Евпатория" с сопутствующими узлами, кабеля связи и самой станции.



Началом трассы проектируемого газопровода-отвода станет точка подключения к магистральному газопроводу Глебовка-Симферополь диаметром 529.8 мм. Протяжённость газопровода-отвода составит 19.851 км. Проектной документацией запланирована автоматизация и телемеханизация крановых узлов, позволяющая дистанционно управлять их работой, а также использование современных средств автоматизированного управления технологическими процессами. Расчетный срок службы газораспределительной станции - 30 лет.



Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств ГУП РК "Черноморнефтегаз". Застройщик - ГУП РК "Черноморнефтегаз". Проектную документацию подготовило ООО "ЧНГ Газификация".



"AK&M" от 10.07.2020