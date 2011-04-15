Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за полгода составило 35.1%, СП

Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за полгода составило 35.1%. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составили 757.5 млрд руб. из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2.156 трлн руб.



По предварительным данным, исполнение расходов на 1 июля по десяти нацпроектам превысило 25%. Лидером, как и по итогам первых пяти месяцев, остается нацпроект "Здравоохранение" - расходы по этому направлению исполнены на 55.1% к бюджетным ассигнованиям. За ним следуют "Наука" (47.6%), "Жильё и городская среда" (42.8%), "Культура" (35.6%), "Демография" (35.3%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (32.2%), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (47.3%), "Образование" (28.4%), "Производительность труда и поддержка занятости" (по 28.3%) и "Безопасные и качественные дороги" (26.5%).



Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам "Цифровая экономика" (10.5%), "Международная кооперация и экспорт" (14.8%) и "Экология" (21.8%).



В национальном проекте "Демография" самым исполняемым стал федеральный проект по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (исполнение - 94%), в комплексном плане - проект "Коммуникации между центрами экономического роста" (41.8%), а самым неисполняемым - проект "Европа-Западный Китай" (1.4%); в национальном проекте "Здравоохранение" федпроект с самым высоким исполнением - "Развитие экспорта медицинских услуг" (проект уже исполнен на 100%), наименьшее исполнение по проекту "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения" (16.7%).



В нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" наилучшее исполнение по федеральным проектам "Дорожная сеть" и "Автомобильные дороги Минобороны" (по 31.2%). В проекте "Цифровая экономика" в целом исполнение низкое и наилучшие показатели у федпроекта "Информационная безопасность" (15.2%), в проекте "Образование" - у федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" (90.8%), в нацпроекте "Жилье и городская среда" - у проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", он исполнен полностью.



В национальном проекте "Международная кооперация и экспорт" исполнение невысокое по всем федеральным проектам, наилучшее значение среди них у проекта "Логистика международной торговли" (20.5%), в нацпроекте "Малое и среднее предпринимательство" - у проекта "Популяризация предпринимательства" (71.7%), в нацпроекте "Экология" - у федерального проекта по сохранению лесов (62.7%).



В "Науке" наилучшие показатели у федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" (73.9%), в "Культуре" - проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" (42.5%), и в проекте "Производительность труда и поддержка занятости" - федпроект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (31.2%).



"AK&M" от 10.07.2020