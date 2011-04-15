Международный аэропорт "Внуково" ввёл в эксплуатацию минус первый этаж терминала А, ранее закрытый из-за сложной эпидемиологической обстановки и сокращения пассажиропотока. Об этом говорится в сообщении предприятия.



На минус первом этаже расположен подземный уровень терминала А, который совмещён с единственной в России подземной железнодорожной станцией, куда с Киевского вокзала приходят скоростные электропоезда "Аэроэкспресс".



В состав подземного терминала входят: платформенная часть, общей площадью более 2 тыс. кв м, вестибюль, кассовый зал, диспетчерский пункт и пешеходный переход.



Теперь путь до терминала А стал короче и удобнее не только для пассажиров "Аэроэкспресса", но и пассажиров, использующих городской транспорт. Автобусная остановка "Аэропорт Внуково" городских маршрутов 32, 128, 611 и 911 находится у входа в подземный переход, который оборудован лифтами и ведет сразу на минус первый этаж терминала А.



Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. В настоящее время из "Внуково" выполняют рейсы 28 авиакомпаний. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 2019 год вырос на 12% до 24 млн по сравнению с годом ранее. За весь 2018 год аэропорт обслужил 21.478 млн пассажиров, а в 2019 году этот показатель был достигнут уже 14 ноября.



"AK&M" от 10.07.2020