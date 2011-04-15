В России отзывают 530 автомобилей BMW 3-й серии для замены обеих поперечных рулевых тяг

В России отзывают 530 автомобилей BMW 3-й серии (серия G20), Z4 (серия G29), X3 M (серия F97), X4 M (серия F98), изготовленных в период с октября 2018 года по апрель 2019 года. Об этом сообщил Росстандарт.



Причиной отзыва транспортных средств является повышенная вибрация, которая может привести к поломке поперечных рулевых тяг. В случае поломки поперечной рулевой тяги серьезно ухудшается управляемость автомобиля.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена замена обеих поперечных рулевых тяг.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

BMW AG (Bayerische Motoren Werke AG) - немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Промышленная фирма основана Карлом Фридрихом Раппом в октябре 1916 года, официально компания BMW была зарегистрирована 20 июля 1917 года, но первоначально - как производитель авиационных двигателей, Bayerische Flugzeug-Werke. В России автомобили BMW собираются в Калининграде.



Производственная сеть BMW Group включает 31 производственно-сборочное производство в 15 странах; компания имеет глобальную сеть продаж в более чем 140 странах.



В 2019 году BMW Group продала более 2.5 пассажирских автомобилей и более 175000 мотоциклов по всему миру. Прибыль до налогообложения в 2019 финансовом году составила 7.118 млрд евро, а доходы - 104.210 млрд евро. По состоянию на 31 декабря 2019 года в BMW Group работало 126016 человек.



В России автомобили BMW собираются в Калининграде ("Автотор", основан в 1996 году). ООО "БМВ Русланд Трейдинг" является официальным представителем изготовителя BMW на российском рынке.



"AK&M" от 10.07.2020