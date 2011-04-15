Грузооборот морских портов России за январь-июнь вырос на 0.1% до 410.4 млн т

Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2020 года вырос на 0.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 410.4 млн т. Об этом сообщил Росморречфлот.



В том числе, объём перевалки сухих грузов увеличился на 2.8% до 185.7 млн т, наливных грузов - сократился на 2.1% до 224.70 млн т в абсолютном выражении.



Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 46.85 млн т (-9.3%), морских портов Балтийского бассейна сократился на 1.7% и составил 127.92 млн т. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна увеличился на 2.9% до 122.76 млн т, морских портов Дальневосточного бассейна - на 3% до 108.68 млн т.



Наивысшую динамику роста по отрасли сохранил грузооборот морских портов Каспийского бассейна (+17.9%), который достиг 4.18 млн т.



Арктические и балтийские порты, логистически особо тесно связанные с европейским рынком, по сравнению с другими бассейнами показали снижение полугодовой перевалки, что отраслевые эксперты объясняют проявлением эффекта "пандемического" периода мировой и отечественной экономики, сопровождавшегося закрытием многими странами национальных границ, приостановкой деятельности предприятий промышленности, транспорта и сферы услуг, сокращением спроса и экспортных цен на энергоносители на крупнейших рынках.



"AK&M" от 10.07.2020