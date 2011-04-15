Складской комплекс Dr. Theiss в Подмосковье откроют до конца года

Первый этап инвестпроекта компании ООО "Доктор Тайсс Натурварен Рус" будет завершён до конца 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.



Несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, реализация инвестпроекта идёт по графику: складской комплекс компании "Доктор Тайсс", строящийся в подмосковном индустриальном парке "Богородский", будет сдан в эксплуатацию в этом году, говорится в сообщении.



После введения в эксплуатацию складского комплекса компания планирует приступить к строительству производственного объекта. Объём инвестиций на первом этапе проекта составит 400 млн руб., на предприятии будет создано 50 рабочих мест.



"Для немецкой компании проект в Московской области станет первым производственным проектом за рубежом. Привлечь нового резидента в регион удалось за счёт благоприятного инвестиционного климата, созданного в Подмосковье", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, цитируемая в сообщении.



"Доктор Тайсс Натурварен Рус" является официальным дистрибьютором немецкого фармацевтического концерна Dr. Theiss Naturwaren GmbH. Ассортимент компании включает в себя известные бренды - средства по уходу за полостью рта LACALUT, лекарственные средства и БАДы Dr. Theiss и другую продукцию.



"AK&M" от 10.07.2020