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10/07/2020
17:34

Складской комплекс Dr. Theiss в Подмосковье откроют до конца года

Первый этап инвестпроекта компании ООО "Доктор Тайсс Натурварен Рус" будет завершён до конца 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, реализация инвестпроекта идёт по графику: складской комплекс компании "Доктор Тайсс", строящийся в подмосковном индустриальном парке "Богородский", будет сдан в эксплуатацию в этом году, говорится в сообщении.

После введения в эксплуатацию складского комплекса компания планирует приступить к строительству производственного объекта. Объём инвестиций на первом этапе проекта составит 400 млн руб., на предприятии будет создано 50 рабочих мест.

"Для немецкой компании проект в Московской области станет первым производственным проектом за рубежом. Привлечь нового резидента в регион удалось за счёт благоприятного инвестиционного климата, созданного в Подмосковье", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, цитируемая в сообщении.

"Доктор Тайсс Натурварен Рус" является официальным дистрибьютором немецкого фармацевтического концерна Dr. Theiss Naturwaren GmbH. Ассортимент компании включает в себя известные бренды - средства по уходу за полостью рта LACALUT, лекарственные средства и БАДы Dr. Theiss и другую продукцию.

"AK&M" от 10.07.2020
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