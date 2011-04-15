В Подмосковье построят исследовательский комплекс для гидроакустических измерений

В Подмосковье начато строительство уникального в России исследовательского комплекса для гидроакустических измерений. Об этом сообщил Росстандарт.



Специальный многофункциональный метрологический бассейн и комплекс высокоточных установок послужит развитию технологий в области гидроакустических измерений. Благодаря оборудованию, разработанному специалистами ВНИИФТРИ, новый комплекс позволит решать актуальные задачи по контролю уровня шума отечественных судов и стационарных морских объектов, а также разработать стандарты в данной области на уровне международных.



"Вопросы ограничения воздействия антропогенного шума на морскую фауну уже вышли на международный уровень, включая ООН. В России нам предстоит создать национальную систему сертификации судов по их шумности, чтобы ее результаты признавались всеми странами, в порты которых заходят эти суда. Так мы обеспечим условия для беспрепятственного международного сотрудничества в области экономики, науки, технологий и международной торговли. Отдельной задачей является реализация непрерывного мониторинга шумового загрязнения моря, особенно в Арктике", - сообщил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, слова которого приводятся в сообщении.



Сегодня проблема шумового загрязнения морей обсуждается в рамках программы "Шум от коммерческого судоходства и его влияние на морскую фауну", разработанной Международной морской организацией (IMO) при ООН, и Рамочной директивы по морской стратегии Евросоюза (Directive 2008/56/EC) о необходимости контроля шумов, вызванных судоходством.



"Учёные и специалисты ВНИИФТРИ активно участвуют в разработке мировых стандартов в области измерений уровня шума судов гражданского морского флота и готовы предложить решения на новые вызовы в этой сфере. В новом исследовательском комплексе будет установлено уникальное по своим характеристикам оборудование, разработанное нашими специалистами. Специальное гидроакустическое покрытие стен бассейна будет способно воссоздавать условия внешней среды, что существенно расширит коридор исследований, позволит обеспечить дальнейшее развитие современных измерительных технологий в области гидроакустики и, как следствие, успешно решить задачи по контролю шумов судов и стационарных объектов на шельфе", - отметил генеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко.



Для реализации программы IMO и Рамочной директивы по морской стратегии Евросоюза предполагается внедрение сплошного контроля шумоизлучения коммерческих судов. Это может повлечь за собой введение ограничительных мер на плавание в экологически чувствительных регионах на основе полученных карт "звукового ландшафта". В этих условиях для России становится необходимым создание отечественной системы акустического контроля гражданского морского флота и мониторинга среды. Такая система объединит в себе разработку стандартов измерений шума, а также проведение сертификации всех судов по нормам шумности.



Строительство нового эталонного комплекса планируется завершить в 2023 году. Первые исследовательские работы начнутся с 2024 года.



"AK&M" от 10.07.2020