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10/07/2020
17:51

БКЛ метро свяжут шестью пересадками с МЦД-1 и МЦД-2 в 2022 году

Шесть станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро будут связаны пересадками с первыми двумя маршрутами Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) в 2022 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"БКЛ - это сегодня главный проект московского метростроения. Всего на этой линии будет размещена 31 станция. Помимо пересадок на МЦД, БКЛ позволит сделать 19 пересадок на другие ветки, четыре пересадки на Московское центральное кольцо и 11 - на радиальные линии железных дорог", - сказал А.Бочкарев.

Сегодня можно перейти со станции "Савёловская" БКЛ на одноименную остановку МЦД-1. После ввода Большого кольца метро заработают пересадки между станцией "Кунцевская" БКЛ и одноименной станцией МЦД-1. Также переход появится между станциями БКЛ "Марьина Роща", "Рижская", "Текстильщики" и "Печатники" и одноименными остановками на МЦД-2.

"С вводом Большого кольца появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути", - отметил А.Бочкарев.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате реализации проекта МЦД протянность линий метро и железной дороги в Москве и ближнем Подмосковье составит около 1 тыс. км. То есть, длина увеличится практически в три раза по сравнению с системой метрополитена, которая была в 2010 году.

"AK&M" от 10.07.2020
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