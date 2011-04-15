На Коммунарской линии метро пройден первый тоннель

Между станциями "Славянский мир" и "Улица Генерала Тюленева" на Коммунарской линии метро завершилась проходка правого перегонного тоннеля. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Тоннелепроходческий комплекс "Дарья" возвёл правый тоннель длиной 826 метров на глубине порядка 13-19 метров в лёгких глинах и тяжёлых суглинках с прослойками гравия, дресвы (крупный песок) и щебня", - сказал А.Бочкарев.



По словам главы Стройкомплекса, трасса тоннеля прошла под МКАДом, Троицком лесопарком и нежилой застройкой с большим количеством инженерных коммуникаций.



"Финиш щита состоялся в бетонном кубе во избежание неконтролируемого выхода грунта и грунтовых вод во время завершения работы ТПМК", - пояснил А.Бочкарев.



Заммэра отметил, что сейчас с помощью щита "Полина" прокладывается левый тоннель на Коммунарской ветке.



Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что параллельно со строительством трасс рабочие приступили к сооружению будущих станций.



"Сегодня на "Улице Генерала Тюленева" ведётся разработка и укрепление котлована, а на "Славянском мире" производится устройство основных конструкций станции и возведение ограждения котлована по технологии "стена в грунте", - сказал Ю.Кравцов.



Генеральный директор холдинга сообщил, что всего на строительстве Коммунарской линии сегодня задействовано семь тоннелепроходческих комплексов.



Коммунарская линия метро пройдёт от станции Московского центрального кольца (МЦК) "Крымская" до города Троицк. Эта ветка станет одной из самых протяжённых в московском метро - порядка 36 км с 16 станциями.



Линия обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Также еще одну линию метро получит Юго-Западный административный округ. Ожидается, что веткой будут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно.



В зоне притяжения Коммунарской линии метро проживают более 1 млн человек, и ещё несколько сотен тысяч работают либо учатся.



"AK&M" от 10.07.2020