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10/07/2020
18:08

Через ж/д пути МЦД-1 на западе столицы построят путепровод

Власти согласовали проект путепровода через железнодорожные пути первого Московского центрального диаметра (МЦД-1 "Белорусско-Савёловский") на западе столицы. Об этом заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Он расположится на пересечении улицы Барклая с ж/д путями. Его строительство необходимо для обеспечения беспрерывного движения по улице Барклая при её пересечении с проектируемой частью Промышленного проезда, путями железной дороги и основным ходом Северного дублёра Кутузовского проспекта", - сказал В.Леонов.

По его словам, также в рамках проекта обновят прилегающую улично-дорожную сеть. Так, реконструируют улицу Барклая и сделают с неё съезд на Промышленный проезд. Проезжую часть улицы Олеко Дундича от Кастанаевской улицы до пересечения с улицей Барклая расширят.

В рамках реконструкции Багратионовского проезда предусмотрены работы на пересечении с улицей Барклая и в районе станции метро "Фили".

Для пешеходов под улицей Барклая построят подземный переход. Он обеспечит пешеходную связь со стороны улицы Академика Бармина в сторону Промышленного проезда. Стены перехода облицуют морозостойкой керамогранитной плиткой, потолок окрасят, а пол вымостят натуральными гранитными плитами.

"Также появятся новые остановки общественного транспорта и тротуары, приспособленные для маломобильных граждан", - добавил В.Леонов.

Установят два новых светофора и обновят два существующих. После завершения строительных работ территорию благоустроят.

"AK&M" от 10.07.2020
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