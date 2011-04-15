В Москве отремонтируют мост к усадьбе "Измайлово"

Власти согласовали капитальный ремонт моста, ведущего к музею-усадьбе "Измайлово" на востоке Москвы. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Предусматривается замена деформационных швов, перильного ограждения и мостового полотна проезжей части. Будут установлены монолитные железобетонные ограждения проезжей части и тротуаров", - сказал В.Леонов.



По его словам, для движения транспорта будут выделены специальные полосы.



По окончании всех работ территорию благоустроят и озеленят: высадят деревья, кустарники, разобьют газоны.



"Столичный Стройкомплекс уделяет большое внимание усовершенствованию и модернизации дорожной инфраструктуры города. Наряду со строительством новых магистралей реализуется широкий фронт работ в части ремонта и обновления, в том числе транспортных сооружений, а также создания систем безопасности и мониторинга", - добавил В.Леонов.



"AK&M" от 10.07.2020