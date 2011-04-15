Власти утвердили проект новых дорог у села Остафьево в Новой Москве

Власти утвердили проект строительства проектируемых проездов NN 11-14 и участка дороги вблизи села Остафьево в Новой Москве. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сообщает Стройкомплекс.



"Благодаря строительству этого участка длиной почти 12 км улучшится транспортное обслуживание жилого массива, а также его связь с Остафьевским шоссе", - сказала Ю.Княжевская.



В рамках проекта расширят проезжую часть в местах примыкания проектируемого проезда N 2 и проектируемого проезда N 6 к Остафьевскому шоссе и Троицкой улице. Это увеличит пропускную способность вышеуказанных пересечений.



В рамках проекта предусмотрено устройство кругового движения на пересечении проектируемого проезда N 4 и проектируемого проезда N 7; устройство кругового движения на пересечении проектируемого проезда N 11 и проектируемых проездов N 13 и N 14; устройство парковочных карманов; строительство здания конечной станции с отстойно-разворотной площадкой для наземного городского пассажирского транспорта в районе примыкания проектируемого проезда N 8 к проектируемому проезду N1.



"Основным преимуществом для жителей станет организация новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Там обустроят остановки в пешей доступности от жилых домов. Это позволит удобнее и быстрее добираться до станций МЦД и метро", - сказала председатель Москомархитектуры.



Для удобства и безопасности жителей организуют тротуары и регулируемые пешеходные переходы.



"Особое внимание уделено маломобильным гражданам: для них обустроят пандусы в местах пересечения тротуаров и дорог", - отметила Ю.Княжевская.



По её словам, территорию вдоль новых дорог благоустроят.

"AK&M" от 10.07.2020