Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/07/2020
18:21

На трассе Мамыри-Пенино-Шарапово построят два тоннеля

Два тоннеля построят в рамках новой трассы Мамыри-Пенино-Шарапово в Новой Москве. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Первый тоннель будет сооружен на пересечении с автодорогой М3 Украина Сосенки-Ямонтово, второй - под строящейся трассой М3 Украина Середнево-Марьино-Десна.

"Длина тоннелей составит 506 метров и 1 км 32 метра соответственно, включая закрытые участки и рампы", - сказал В.Жидкин.

По его словам, тоннели оборудуют системами освещения, вентиляции и пожаротушения.

Автомобильная дорога Мамыри-Пенино-Шарапово пройдёт параллельно Калужскому шоссе. Она протянется от посёлка Мосрентген в сторону Троицка до строящейся автодороги, соединяющей магистрали М3 Украина и Калужку.

Трасса позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов Новой Москвы, таких как Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино.

Автодорога соединит между собой улицу Адмирала Корнилова, трассу Солнцево-Бутово-Видное, трассу М3 Украина-Сосенки-Ямонтово, строящуюся трассу М3 Украина Середнево-Марьино-Десна.

"Таким образом, с учётом планируемого обновления улично-дорожной сети в Мосрентгене, путь от МКАДа до трассы М3 Украина Середнево-Марьино-Десна, по которой к окончанию строительства уже будет открыто движение, можно будет проделать, не выезжая на Калужское шоссе. То есть, магистраль фактически станет ещё одним его дублёром. В результате здесь значительно повысится пропускная способность транспорта", - отметил В.Жидкин.

Проезжая часть новой трассы будет включать четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Для пешеходов оборудуют тротуары.

Вдоль магистрали установят наружное освещение и светофоры. В местах жилой застройки появятся шумозащитные экраны.

"Ввод в эксплуатацию автодороги Мамыри-Пенино-Шарапово намечен на 2022 год. Общая протяжённость трассы составит 10.2 км", - подчеркнул глава департамента.

"AK&M" от 10.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100