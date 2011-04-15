На трассе Мамыри-Пенино-Шарапово построят два тоннеля

Два тоннеля построят в рамках новой трассы Мамыри-Пенино-Шарапово в Новой Москве. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Первый тоннель будет сооружен на пересечении с автодорогой М3 Украина Сосенки-Ямонтово, второй - под строящейся трассой М3 Украина Середнево-Марьино-Десна.



"Длина тоннелей составит 506 метров и 1 км 32 метра соответственно, включая закрытые участки и рампы", - сказал В.Жидкин.



По его словам, тоннели оборудуют системами освещения, вентиляции и пожаротушения.



Автомобильная дорога Мамыри-Пенино-Шарапово пройдёт параллельно Калужскому шоссе. Она протянется от посёлка Мосрентген в сторону Троицка до строящейся автодороги, соединяющей магистрали М3 Украина и Калужку.



Трасса позволит существенно снизить нагрузку на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок и улучшить транспортную инфраструктуру сразу нескольких населенных пунктов Новой Москвы, таких как Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино.



Автодорога соединит между собой улицу Адмирала Корнилова, трассу Солнцево-Бутово-Видное, трассу М3 Украина-Сосенки-Ямонтово, строящуюся трассу М3 Украина Середнево-Марьино-Десна.



"Таким образом, с учётом планируемого обновления улично-дорожной сети в Мосрентгене, путь от МКАДа до трассы М3 Украина Середнево-Марьино-Десна, по которой к окончанию строительства уже будет открыто движение, можно будет проделать, не выезжая на Калужское шоссе. То есть, магистраль фактически станет ещё одним его дублёром. В результате здесь значительно повысится пропускная способность транспорта", - отметил В.Жидкин.



Проезжая часть новой трассы будет включать четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Для пешеходов оборудуют тротуары.



Вдоль магистрали установят наружное освещение и светофоры. В местах жилой застройки появятся шумозащитные экраны.



"Ввод в эксплуатацию автодороги Мамыри-Пенино-Шарапово намечен на 2022 год. Общая протяжённость трассы составит 10.2 км", - подчеркнул глава департамента.



"AK&M" от 10.07.2020