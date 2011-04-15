ФАС не обнаружила роста тарифов у операторов мобильной связи, кроме Tele2. Об этом говорится в сообщении службы в связи с публикациями в СМИ материалов о текущем и прогнозируемом росте тарифов на услуги мобильной связи в 2020 году.



В январе 2020 года в связи с многочисленными обращениями граждан и появившейся информацией в открытых источниках в сети Интернет касательно повышения тарифов операторов ПАО "МегаФон", ПАО "МТС", ПАО "ВымпелКом" и ООО "Т2 Мобайл", ФАС провела проверку в отношении указанных операторов связи. Было проанализировано более 4 тыс. тарифов.



В рамках проведения проверки ФАС в отношении МегаФона, МТС, ВымпелКома и Т2 Мобайл был направлен запрос информации.



ФАС установила, что рост расходов операторов связан с изменениями текущих эксплуатационных расходов, расходов капитального характера, которые связаны с развитием и модернизацией сетей, а также затратами на исполнение требований Федерального закона N 374-ФЗ, согласно которому на оператора связи возложена обязанность по хранению трафика своих абонентов на территории Российской Федерации.



Средний рост стоимости услуг связи на территории РФ, имевший место в январе 2020 года, составил около 3.5%. При этом рост дохода от повышения абонентских тарифов составил, в зависимости от оператора, от 1% до 2.2% выручки. Такое увеличение сопоставимо или ниже величины роста затрат, необходимых для покрытия возросших текущих и капитальных расходов, и не содержит признаков монопольно высокой цены товара (услуги).



В основном изменения тарифов коснулись абонентов, пользующихся архивными тарифными планами, а изменения были направлены на выравнивание условий архивных и текущих тарифных планов. Реструктуризация тарифных планов была произведена с учётом дат предыдущих репрайсингов и в целях приведения к уровню тарифов других групп абонентов.



Чтобы смягчить последствия повышения для абонентов, которых затронуло изменение, некоторые операторы предложили для постоянного использования опции и бонусы, снижающие затраты абонентов на услуги связи в виде безлимитных вызовов внутри сети операторов связи, дополнительных пакетов интернета, СМС, переноса остатка на следующий месяц, кэшбэка и скидки в зависимости от тарифного плана абонента.



Необходимо также учитывать, что емкость технических средств накопления информации, необходимых для обеспечения требований законодательства о противодействии терроризму, должна увеличиваться ежегодно в течение пяти лет. Таким образом, исходя из требований действующего законодательства, капитальные расходы операторов связи, а также операционные расходы на обслуживание средств и сооружений связи, необходимых для реализации требований нормативных актов, от года к году будут возрастать. Поэтому ФАС продолжит осуществлять постоянный мониторинг ценовой ситуации на рынке услуг связи.



Кроме этого, с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в марте 2020 года, во исполнение поручения председателя Правительства РФ Михаила Мишустина по анализу динамики изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удалённые) формы работы (обучения) в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции, ФАС проводит мониторинг действий операторов связи в целях создания благоприятной конкурентной среды, защиты предпринимательства и прав неопределённого круга потребителей.



На основании запроса информации операторы связи еженедельно представляют в адрес антимонопольного органа сведения о нагрузке на сетевую инфраструктуру, в том числе о необходимости ее доумощнения, а также информацию о планируемых изменениях тарифов на услуги связи для потребителей как для физических, так и для юридических лиц.



По результатам анализа данных крупнейших операторов подвижной радиотелефонной связи установлено, что в течение пандемии COVID-19 рост нагрузки на сети связи в зависимости от оператора связи составил в среднем до 20%. Такой рост связан с возросшим объемом пользования услугами связи в рамках действующих тарифных планов в связи с переводом большей части населения Российской Федерации на удаленный формат работы.



Также, операторы провели оперативное перераспределение нагрузки на сети. Хотя в отдельных случаях требовалось расширение канальной емкости, тем не менее удовлетворение потребностей абонентов было обеспечено в рамках действующих тарифных планов.



В ходе мониторинга не было выявлено признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны операторов связи, за исключением "Т2 Мобайл".



ФАС установила, что с 12 мая 2020 года "Т2 Мобайл" повысило стоимость оказания услуг связи от 20 до 100 руб. (от 7% до 14%) к стоимости пакетных тарифных планов, а также на линейных тарифных планах, что в среднем составляет 10%, для более 11 млн абонентов (около 4% от общего количества абонентов на территории РФ) в отсутствии экономического обоснования указанного повышения тарифов.



Повышение тарифов с 12 мая, учитывая ситуацию, связанную с распространением COVID-19, а также отсутствие технологического, экономического и иного обоснования, ущемляет интересы неопределенного круга потребителей в части навязывания контрагенту условий договора, невыгодных для него.



Учитывая изложенное, на основании статьи 391 закона "О защите конкуренции" ФАС выдала "Т2 Мобайл" предупреждение, согласно которому оператору надлежит привести тарифы на услуги связи к уровню до 12 мая 2020 года в течение 14 календарных дней с момента его получения.



В случае невыполнения "Т2 Мобайл" предупреждения в установленный срок, ФАС примет меры антимонопольного реагирования в соответствии с законодательством.



ФАС отмечает, что доля "Т2 Мобайл" на рынке услуг мобильной связи составляет 12%. Влияние этой компании на общую динамику цен на услуги мобильной связи в целом не значительно. Иных повышений стоимости услуг связи со стороны операторов связи за весь период мониторинга не наблюдалось.



Таким образом, учитывая рост тарифов в январе 2020 года и повышение тарифов "Т2 Мобайл" в мае 2020 года, долю "Т2 Мобайл" на рынке услуг мобильной связи, средний рост стоимости услуг связи на территории РФ в 2020 году составил около 4%.



В ходе проведения мониторинга операторы о планируемом повышении тарифов в дальнейшем не сообщали.



ФАС в текущих обстоятельствах не усматривает оснований для роста тарифов на услуги связи.



ФАС России продолжает мониторинг ситуации.

Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 67 регионах страны, включая Москву и Московскую область.



Чистая прибыль Tele2 за 2019 год выросла в 2 раза до 6.6 млрд руб. с 2.7 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14% до 163.3 млрд руб. со 143.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 65.6 млрд руб. - увеличился на 50%. Объём инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33.8 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32.5%. Абонентская база компании на 31 декабря 2019 года составила 44.6 млн человек, увеличившись на 2.3 млн человек за год. Годовой отток абонентов сократился на 2.6 процентных пункта и составил 34.8%.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, за 2019 год по МСФО выросла в 8 раз до 54.2 млрд руб. с 6.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5.5% до 476.1 млрд руб. с 451.5 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 2.8% до 210.3 млрд руб. с 204.6 млрд руб.



Прибыль, относящаяся к акционерам МТС, по МСФО за I квартал 2020 года выросла на 0.8% до 17.7 млрд руб. с 17.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 8.9% до 119.6 млрд руб. со 109.8 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 1.6% до 51.5 млрд руб. с 50.7 млрд руб.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



Выручка ВымпелКома по МСФО в I квартале 2020 года снизилась на 2.6% до 67.457 млрд руб. с 69.247 млрд руб. годом ранее. Сервисная выручка в мобильном сегменте сократилась на 4.4% до 52.5 млрд руб. Показатель EBITDA сократился на 8.9% до 28.18 млрд руб. с 30.934 млрд руб.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



"AK&M" от 10.07.2020