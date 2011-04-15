В Долгопрудном открылась станция Новодачная линии МЦД-1 "Одинцово-Лобня"

В подмосковном Долгопрудном открылась после реконструкции станция Новодачная линии МЦД-1 "Одинцово-Лобня", сообщает пресс-служба РЖД.



За полтора года железнодорожники полностью обновили пассажирскую инфраструктуру: возвели вместо двух старых одну новую островную платформу с навесом на всю длину, современной навигацией и освещением, а также надземный переход (конкорс) с вестибюлем площадью 1.6 тыс. кв. м.



В конкорсе создана безбарьерная среда: выходы в город и на платформы оборудованы шестью эскалаторами и тремя лифтами, тактильной плиткой. Для удобства пассажиров в вестибюле открыта комната матери и ребенка, а также санитарная комната.



Реконструкция станции особенна важна для обеспечения безопасного перехода через железную дорогу. Конкорс будет выполнять в том числе транзитную функцию для соединения разных районов города, им будут пользоваться не только пассажиры, но и местные жители, а также студенты Московского физико-технического института. Ранее для перехода через железную дорогу имелся только одноуровневый пешеходный переход. С открытием конкорса пешеходный переход будет демонтирован, а платформа продлена на 18 метров.



В настоящее время на МЦД-1 продолжается реконструкция станций Баковка, Окружная, Дмитровская, Тимирязевская, Петровско-Разумовская и Долгопрудная.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 10.07.2020