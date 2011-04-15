Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 июля 2020 года.



КТО КРАЙНИЙ ЗА ХАБАРОВСКИМ

ОТСТАВКА СЕРГЕЯ ФУРГАЛА МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ УЖЕ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ



Источники "Ъ" утверждают, что на данный момент Кремль не намерен затягивать с отставкой губернатора Сергея Фургала и назначением в регион нового временно исполняющего обязанности. Источники "Ъ" считают, что решение об отставке Сергея Фургала и назначении врио может быть принято на этой неделе. Однако, по их словам, процесс замедлился из-за проблемы поиска кандидатов на эту должность - источники называют не менее пяти кандидатур. Эксперты считают, что Кремль может повременить с принятием решения, чтобы найти подходящую кандидатуру главы края, которая сможет погасить протестные настроения в регионе.





СДЕЛАННОЕ РУКАМИ НЕ РВЕТСЯ ЗА РУБЕЖ

НЕСЫРЬЕВОЙ ЭКСПОРТ РФ НЕ ВЫПОЛНИЛ НАЦПРОЕКТ



Российский товарный экспорт по-прежнему характеризуется низким уровнем диверсификации: за последние десять лет доля несырьевых товаров во внешних поставках выросла с 47% до 53%. Минэкономики в годовом докладе об итогах внешнеэкономической деятельности РФ отмечает невыполнение целей экспортного нацпроекта и предлагает изменить модель его реализации в пользу продвижения на внешних рынках близких групп товаров и технологий в успешных отраслях. Среди неэнергетических товаров самым успешным примером наращивания поставок остается агропром, хотя и там объемы экспорта в 2019 году в деньгах сократились. Основное же отставание от показателей зафиксировано в металлургии, леспроме и фармацевтике.





ВЫПУСКНИКИ ПЕРЕДУМАЛИ ИДТИ В МЕДИКИ

ВО ВШЭ ИССЛЕДОВАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 2020 ГОДА



Естественные науки, экономика, менеджмент и инженерное дело - самые популярные направления среди абитуриентов при поступлении в вуз, следует из исследования Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ. А вот число желающих подавать документы на медицинские специальности в 2020 году снизилось. Абитуриентов мог отпугнуть коронавирус и осознание профессионального риска медиков, полагают эксперты. Любопытно, что еще в июне глава Минобрнауки Валерий Фальков назвал медицинские специальности в числе самых востребованных.





БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ ОКАЗАЛИСЬ МЕЛКИМИ

КРУПНЫЕ РИТЕЙЛЕРЫ И БАНКИРЫ НЕ СПЕШАТ ВНЕДРЯТЬ СБП



Банкиры отмечают, что внедрение системы быстрых платежей (СБП) для оплаты товаров и услуг развивается в основном представителями малого и среднего бизнеса. Крупные ритейлеры заняты борьбой за снижение комиссий по стандартному эквайрингу и откладывают введение нового сервиса. Банкиры, наоборот, пытаются комиссии сохранить. Но последствия оказываются аналогичными - кредитные организации, со своей стороны, также не занимаются развитием альтернативного сегмента СБП.





ТАРИФЫ ПРОВЕРЯТ НА СВЯЗЬ С РЕАЛЬНОСТЬЮ

ФАС МОЖЕТ РАССЛЕДОВАТЬ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН У TELE2



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может начать антимонопольное расследование в отношении Tele2. Оператор в нужный срок не сообщил службе об исполнении ее требования по возвращению к прежней стоимости тарифов, которая выросла за время пандемии. Если в ходе расследования ФАС подтвердит нарушение, оператору может грозить оборотный штраф.





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"AK&M" от 13.07.2020