"Черкизово" за II квартал сократило продажи куриного мяса на 2% до 168.3 тыс. т

Группа "Черкизово" за II квартал 2020 года сократила продажи куриного мяса на 2% до 168.3 тыс. т по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



Объемы продаж продукции под брендом "Петелинка" существенно не изменились, однако компания увеличила продажи продукции под брендом "Куриное Царство" на 3%.



Компания отмечает, что в условиях ограничений, связанных с COVID-19, спрос со стороны предприятий общественного питания оставался значимо ниже уровня прошлого года. Средняя цена продаж в сегменте выросла на 6% по сравнению с годом ранее.



Объем производства СП "Тамбовская индейка" составил 9.6 тыс. т, увеличившись на 8%, при этом продажи продукции под брендом "Пава-Пава" выросли на 23%, что привело к росту средней цены реализации на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Объем производства сегмента "свиноводство" вырос на 14% и достиг 76.4 тыс. т, а объем продаж увеличился на 15% до 74.4 тыс. т. Компания постепенно выходит на уровень целевого производства благодаря запуску новых ферм, а также росту операционной эффективности. Средняя цена реализации снизилась на 10%, поскольку российский рынок остается в состоянии перепроизводства, в условиях ограниченного круга экспортных рынков.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.



Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за I квартал 2020 года упала на 6.1% до 3.005 млрд руб. с 3.201 млн руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 36.6% и составила 1.3 млрд руб. по сравнению с 2 млрд руб. Выручка выросла на 13.1% до 30.164 млрд руб. с 26.681 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 22.5% до 8.791 млрд руб. с 7.179 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23.9% до 4.994 млрд руб. с 4.032 млрд руб.



"AK&M" от 10.07.2020