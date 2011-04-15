Росавиация готовится к возобновлению авиасообщения с иностранными государствами

Федеральное агентство воздушного транспорта осуществляет комплекс мер, необходимых для возобновления авиасообщения с иностранными государствами. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Росавиацией с целью восстановления международного воздушного сообщения на основе рекомендаций Международной организации гражданской авиации, Всемирной организации здравоохранения и позиции федеральных органов исполнительной власти РФ разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами.



Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности.



Росавиация уже направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями взаимного возобновления международных рейсов. Авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение. Авиационными властями России проводятся дополнительные консультации с авиационными властями данных государств по уточнению взаимных требований сторон, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений.



Авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах.



Восстановление транзитных перевозок будет происходить по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан.



"AK&M" от 13.07.2020