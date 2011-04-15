Председателем совета директоров НГК "Славнефть" избран В.Яковлев

Председателем совета директоров ПАО "НГК "Славнефть" избран заместитель председателя правления, заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" по разведке и добыче Вадим Яковлев. Об этом говорится в сообщении компании.



На этом посту он сменил члена правления, вице-президента по внутреннему сервису ПАО "НК "Роснефть" Эрика Мориса Лирона, возглавлявшего совет директоров НГК "Славнефть" с июня 2019 года.



На заседании были сформированы составы и избраны председатели комитетов Совета директоров по аудиту, а также по кадрам и вознаграждениям. Комитет по аудиту возглавил член правления, вице-президент - руководитель службы внутреннего аудита НК "Роснефть" Геннадий Букаев. Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям избран член правления, заместитель генерального директора "Газпром нефти" по организационным вопросам Кирилл Кравченко.



Нефтегазовая компания "Славнефть" была создана 26 августа 1994 года на основании постановления Правительства РФ и распоряжения Совета Министров Республики Беларусь. Учредителями "Славнефти" выступили Госкомимущество России, Мингосимущество Республики Беларусь и около 4 тыс. физических лиц.



В ноябре 2002 года Правительство Республики Беларусь реализовало принадлежавший республике пакет акций Славнефти в размере 10.83%. 18 декабря 2002 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ на аукционе были проданы 74.95% акций Славнефти.



В настоящее время уставный капитал компании составляет 4754238 руб. и разделен на 4754238000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0.1 коп. 99.7% акций Славнефти на паритетных началах контролируются компаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".



Сегодня Славнефть входит в десятку крупнейших нефтяных компаний России. Вертикально интегрированная структура холдинга позволяет обеспечивать полный производственный цикл: от разведки месторождений и добычи углеводородного сырья до нефтепереработки. Славнефть владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на 35 лицензионных участках на территории Западной и Восточной Сибири.



Основной объем углеводородного сырья Славнефть добывает на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, где осуществляет производственную деятельность дочернее общество компании - ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (ПАО "СН-МНГ"). Предприятие разрабатывает Мегионское, Аганское, Ватинское, Тайлаковское и ряд других месторождений, расположенных в Нижневартовском, Сургутском и Нефтеюганском районах автономного округа. Добытая нефть передается в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" для дальнейшей транспортировки на российские перерабатывающие предприятия и на экспорт.



Важным направлением стратегии развития "Славнефти" является освоение ресурсного потенциала Восточной Сибири. Разведку недр, поиск и добычу углеводородного сырья в регионе осуществляют входящие в состав холдинга ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" и ООО "Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция" (ООО "БНГРЭ"). В настоящее время основные производственные мощности предприятий сосредоточены на Куюмбинском месторождении, расположенном в Красноярском крае. Товарная нефть поступает в систему магистрального нефтепровода "Куюмба-Тайшет".



Нефтеперерабатывающий комплекс Славнефти включает два крупных предприятия - ПАО "Славнефть-ЯНОС" (Ярославская область РФ) и ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область Республики Беларусь). Благодаря развитой производственной инфраструктуре, современному технологическому оборудованию и использованию новейших достижений в области нефтепереработки НПЗ "Славнефти" выпускают продукцию на уровне мировых стандартов.



Структура владения уставным капиталом ПАО "НГК "Славнефть" по состоянию на 11 июня 2020 года: ООО "Инвест Ойл" (86.5859%), ООО "ГПН-Инвест" (6.5863%), ТОС Investments Corporation Limited: 6.6640%.



"AK&M" от 10.07.2020