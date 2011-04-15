Минфин подготовил поправки в законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли

Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли. Об этом говорится в сообщении министерства.



Проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7.6%, причём на бессрочный период. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3%, что в несколько раз ниже действующей ставки 20%.



"Это будут одни из самых низких ставок в мире, которые обеспечат конкурентоспособность наших компаний на международном рынке. Мы формируем благоприятную среду для интенсивного развития IT-отрасли в стране, высвобождаем ресурсы IT-компаний для инвестирования в запуск новых проектов, а, следовательно, и создание дополнительных рабочих мест. Это даст стимул талантливым молодым специалистам развиваться именно в российской IT-индустрии, а бизнес будет мотивирован работать в "белую". Самое главное, что в результате снизится стоимость цифровых разработок для конечного потребителя", - отметил цитируемый в сообщении министр финансов Антон Силуанов, комментируя поправки в Налоговый кодекс.



А.Силуанов также добавил, что "IT-сектор сейчас будет не только драйвером экономики, но также в будущем выступит в качестве страховки в случае повторения непредвиденных ситуаций, с которыми столкнулся весь мир, например, в период пандемии, так как все больше экономическая активность будет переходить в онлайн режим".



Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включенных в соответствующий реестр. Вести его будет Минпромторг России.



Сейчас также идет подготовка механизмов дополнительного стимулирования отечественной IT-отрасли, которые включают в себя как прямую поддержку компаний на внедрение инноваций и запуск стартапов, так и стимулирование спроса, развитие ГЧП партнёрства и кадрового потенциала в этой отрасли.



Одновременно пересматривается порядок освобождения отрасли от налога на добавленную стоимость. С учетом предлагаемых поправок освобождаться от налога будет реализация исключительных прав на программы, включенные в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволит повысить адресность предоставления льготы.



Законопроект направлен в Правительство РФ.

"AK&M" от 13.07.2020