Банк России опубликовал методические рекомендации по оценке процентного риска по банковскому портфелю, говорится в материалах ЦБ.



Методические рекомендации разработаны для внедрения в банковскую практику современных универсальных подходов к расчету величины процентного риска по банковскому портфелю, предусмотренных стандартом Базельского комитета по банковскому надзору Interest rate risk in the banking book (April 2016).



Рекомендации распространяются на кредитные организации с активами 500 млрд руб. и более (в том числе на уровне банковской группы) и реализуют стандартизированный подход к расчету величины процентного риска по банковскому портфелю, в том числе по долгосрочным активам (требованиям) и привлеченным средствам, чувствительным к изменению процентных ставок, на основе методов оценки изменения величины экономической стоимости капитала и изменения чистых процентных доходов. Разработка документа направлена также на совершенствование и сопоставимость показателей, применяемых в рамках систем управления процентным риском по банковскому портфелю.



Существенными новациями, которые вносят рекомендации, являются применение различных сценариев изменения процентных ставок для инструментов в разных валютах, а также полная переоценка стоимости инструментов под влиянием изменения процентных ставок в методе оценки изменения величины экономической стоимости капитала.



По итогам анализа применения рекомендаций кредитными организациями Банк России планирует перевести их в статус обязательных требований в нормативных актах по оценке экономического положения и отчетности о величине процентного риска для крупных банков.



"AK&M" от 10.07.2020