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13/07/2020
09:39

Восстановление финансового рынка в июне замедлилось, ЦБ

Восстановление финансового рынка в июне замедлилось, сообщает ЦБ.

В начале июня финансовые рынки большинства стран продолжили рост на фоне постепенного восстановления экономической активности. Однако во второй декаде месяца на рынках возобладали пессимистичные настроения, связанные с опасениями по поводу второй волны коронавируса в США и роста активных случаев коронавируса в ряде стран с формирующимися рынками, отмечается в очередном выпуске комментария "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

В июне структурный профицит ликвидности снизился. Этому отчасти способствовало "запаздывающее" проведение банками усреднения обязательных резервов на фоне ожиданий снижения ключевой ставки на июньском заседании Совета директоров Банка России. В целом за счет динамики факторов формирования ликвидности наблюдался приток средств в банки.

Спред ставок межбанковского кредитования (МБК) к ключевой ставке Банка России расширился в условиях ожидания участниками рынка снижения ключевой ставки в июне. Спред ставок в сегментах "валютный своп" и МБК стал отрицательным, росту стоимости валютной ликвидности способствовало сокращение предложения валюты отдельными банками.

Ожидания участников рынка по ключевой ставке в течение июня продолжили снижаться. В результате снижение ключевой ставки на 100 б.п. было ожидаемо большинством участников рынка и не привело к волатильности на рынке.

"AK&M" от 13.07.2020
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