НОВАТЭК во II квартале уменьшил добычу углеводородов на 2.5%

AO "НОВАТЭК" представило предварительные производственные показатели за II квартал и первое полугодие 2020 года.



Во втором квартале добыча углеводородов составила 145.3 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 18.5 млрд куб. м природного газа и 2920 тыс. т жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению со II кварталом 2019 года добыча углеводородов уменьшилась на 3.7 млн бнэ, или на 2.5%, говорится в сообщении компании.



В первом полугодии добыча углеводородов составила 295.5 млн бнэ, в том числе 37.58 млрд куб. м природного газа и 5969 тыс. т жидких углеводородов. По сравнению с первым полугодием 2019 года добыча углеводородов уменьшилась на 0.6 млн бнэ, или на 0.2%.



Во II квартале 2020 года объём реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 16.9 млрд куб. м, что на 9.9% ниже аналогичного показателя за второй квартал 2019 года. В Российской Федерации было реализовано 14.43 млрд куб. м природного газа, объём реализации СПГ на международных рынках составил 2.47 млрд куб. м. Снижение объемов реализации на международных рынках связано с уменьшением доли продаж "Ямала СПГ" на спотовом рынке через акционеров, включая "НОВАТЭК", и при этом увеличением доли прямых продаж "Ямала СПГ" по долгосрочным контрактам.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 2019 год выросла в 5.3 раза до 865.477 млрд руб. со 163.742 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 3.7% до 862.803 млрд руб. с 831.758 млрд руб. Показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий вырос на 11% до 461.157 млрд руб. против 415.296 млрд руб.



Убыток акционеров НОВАТЭКа по МСФО за I квартал 2020 года составил 30.68 млрд руб. против прибыли 381.796 млрд руб. годом ранее. Без учёта эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и от курсовых разниц, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, составила 53.547 млрд руб., снизившись на 18.5% - с 65.73 млрд руб. Выручка от реализации снизилась на 21.2% до 184.562 млрд руб. с 234.106 млрд руб. Показатель нормализованной EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий снизился на 14.6% до 100.7 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО НОВАТЭК по РСБУ за I квартал 2020 года выросла в 4.34 раза до 125.56 млрд руб. с 28.939 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась 3.8% до 130.351 млрд руб. со 135.492 млрд руб. Валовая прибыль выросла на 3% до 59.612 млрд руб. с 57.814 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 144.76 млрд руб. против 30.276 млрд руб. (рост в 4.78 раза).



"AK&M" от 13.07.2020