Металлоинвест продлил срок действия двух кредитных линий на $200 млн

Металлоинвест заключил дополнительные соглашения с ИНГ Банком о продлении срока действия двух кредитных линий на $200 млн (или эквивалент в евро). Об этом говорится в сообщении Металлоинвеста.



В соответствии с условиями продления, срок действия резервных линий составляет 3 года. Процентная ставка по одной из кредитных линий на сумму $100 млн (или эквивалент в евро) сохранит привязку к изменению рейтинга корпоративной социальной ответственности (КСО) Компании от международного независимого агентства EcoVadis.



"Пролонгация действующих соглашений с ИНГ Банком позволяет компании обеспечить наличие долгосрочного резервного источника ликвидности в долларах и/или евро в размере до $200 млн. При этом мы сохраняем привязку к изменению рейтинга КСО по одной из линий на $100 млн, что фактически является примером "зелёного" финансирования. Мы рассчитываем, что проводимая Компанией работа по совершенствованию практик в области устойчивого развития позволит нам в будущем улучшить коммерческие параметры портфеля заимствований", - подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и экономике УК "Металлоинвест" Алексей Воронов.



Металлоинвест - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100% акций Металлоинвеста контролируются ООО "ХК ЮэСэМ", основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за 2019 год выросла на 5.1% до $1.731 млрд с $1.647 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 3.2% до $6.96 млрд с $7.187 млрд. Показатель EBITDA упал на 14.3% до $2.514 млрд с $2.934 млрд.



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за I квартал 2020 года упала на 84.6% до $83 млн с $539 млн годом ранее. Выручка сократилась на 17.2% до $1.536 млрд с 1.856 млрд, показатель EBITDA - на 26.8% до $534 млн.



"AK&M" от 13.07.2020