В.Путин поручил в трёхмесячный срок скорректировать национальные проекты

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и Правительству подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года. Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.



Исходя из положений указа, В.Путин предложил Правительству при участии Госсовета в трёхмесячный срок скорректировать национальные проекты.



"Нужно исходить из реалий, согласен с этим. Но чем конкретнее будут задачи, которые мы должны будем решить, и цели, которых мы должны будем добиваться, тем будет лучше для нас всех, но, разумеется, и для результатов нашей работы, для граждан в конечном счёте", - сказал В.Путин.





"AK&M" от 13.07.2020