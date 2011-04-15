Сбербанк зарегистрировал компанию "Сбер Фонды Недвижимости"

Сбербанк зарегистрировал ООО "Сбер Фонды Недвижимости", на основе которого будет создана специализированная управляющая компания для управления закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ). Об этом говорится в сообщении банка.



На данный момент управлением ЗПИФ в группе "Сбербанк" занимается "Сбербанк Управление Активами".



Генеральным директором новой компании станет Екатерина Черных, которая сейчас отвечает за развитие фондов недвижимости в "Сбербанк Управление Активами".



Е.Черных присоединилась к команде "Сбербанк Управление Активами" в 2017 году в должности заместителя генерального директора и курировала управление ЗПИФ. Она более 25 лет работает на рынке недвижимости, включая привлечение инвестиций, управление инвестиционными проектами, строительством и готовыми рентными объектами, а также имеет 13-летний опыт работы с ЗПИФ. До прихода в "Сбербанк Управление Активами" возглавляла УК "ВЕЛЕС ТРАСТ". Е.Черных является членом совета директоров Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), руководителем комитета по ЗПИФН. Окончила экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова (отделение "Экономическая кибернетика"), аспирантуру Центрального экономико-математического института РАН (Лаборатория математической экономики).Под руководством Е.Черных стоимость чистых активов в закрытых фондах недвижимости "Сбербанк Управление Активами" достигла отметки в 31 млрд руб. и увеличилась за 2019 год на 70%. Инвестиции в закрытые фонды не движимости по сравнению с 2018 годом выросли почти втрое.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 13.07.2020