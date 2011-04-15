"Газпром нефть" впервые поставила арктическую нефть в Китай

"Газпром нефть" осуществила первую поставку арктической нефти в Китай. Нефть сорта Novy Port доставлена в порт назначения Янтай. Объем первой партии составил 144 тыс. т. Об этом говорится в сообщении компании.



С начала экспорта в 2013 году нефти, добываемой в российской Арктике, компания поставила в страны Европы более 40 млн т нефти сортов ARCO (Приразломное месторождение) и Novy Port (Новопортовское месторождение). Развитие сотрудничества с ключевыми азиатскими переработчиками позволило "Газпром нефти" расширить направления поставок и включить в карту отгрузок арктической нефти Китай, экономика которого активно восстанавливается от последствий пандемии.



Для поставок нефти с арктических месторождений "Газпром нефть" использует уникальную транспортно-логистическую схему, обеспечивающую круглогодичный вывоз с минимальными затратами. Она включает в себя нефтедобывающую платформу "Приразломная", нефтеналивной терминал "Ворота Арктики" в Обской губе, танкерный флот усиленного ледового класса, в том числе суда на СПГ-топливе, ледоколы сопровождения и рейдовый перевалочный комплекс в Мурманске. Эффективность и безопасность работы обеспечивает первая в мире цифровая система управления арктической логистикой "Капитан". Маршрут танкера из Мурманска в Янтай был проложен через арктические моря и три океана, переход для доставки груза продолжался 47 суток.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящийся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 13.07.2020