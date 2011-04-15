Количество обращений за консультацией врача в формате телемедицины за апрель-июнь выросло более чем в 2 раза

Ингосстрах зафиксировал повышение спроса на консультации врачей в формате телемедицины – за апрель-июнь 2020 года количество обращений выросло более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Всего за апрель-июнь за консультациями в режиме телемедицины обратились более 900 клиентов Ингосстраха.



В основном за консультациями обращались взрослые (71% обращений), но также консультировали родителей по поводу здоровья детей – 29%. Чаще всего клиенты обращались за консультациями к терапевтам и педиатрам – 87%, к другим специалистам гораздо реже - консультации гастроэнтерологов (2.6%), гинекологов (2.1%), неврологов (1.5%), урологов (1.3%) и эндокринологов (1.1%). Пиковый период обращений зафиксирован в мае.



Продукт "Телемед" был запущен Ингосстрахом в декабре 2018 года – компания предложила клиентам доступ к широкому набору услуг телемедицины в любое удобное время, из любой точки мира. В апреле 2020 года, отмечая повышение интереса к программам телемедицины, компания пересмотрела условия.



Стоимость годового обслуживания по программе снижена до 1.8 тыс. руб. Кроме того, расширено покрытие в части получения консультаций профильных специалистов – кардиолога, эндокринолога, дерматолога, ЛОР, аллерголог-иммунолога и многих других. Клиенты компании могут: обратиться за помощью к дежурному врачу и терапевту/педиатру; получить помощь в интерпретации результатов лабораторных и инструментальных исследований; воспользоваться опцией психологической поддержки; получить рекомендации по здоровому образу жизни и питанию; обратиться за консультацией по уходу, питанию и режиму дня ребёнка. Помимо этого, в покрытие включено альтернативное медицинское мнение. Услуга предоставляется практикующим российским или зарубежным лицензированным врачом-специалистом в рамках плановой консультации на основании сканированных копий медицинских документов (выписок из истории болезни, медицинских заключений и др.), направленных по электронной почте или через мобильное приложение.



"Пандемия создала новые условия для работы страховых компаний, а также значительно изменила потребительские привычки и предпочтения. Так, введение ограничений во многих городах России привело к определённым сложностям с функционированием медицинских учреждений, получением застрахованными плановой помощи и консультаций специалистов. А для людей из групп риска простой выход на улицу стал серьёзным испытанием, - комментирует заместитель генерального директора СПАО "Ингосстрах по ДМС Дмитрий Попов. Наша компания оперативно отреагировала на развитие ситуации и оптимизировала предложение по телемедицине – в результате мы видим кратный рост обращений клиентов, который говорит об устойчивом спросе. На наш взгляд, актуальность телемедицинских технологий будет только повышаться, а обращение за медпомощью в дистанционном формате станет привычной процедурой".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 13.07.2020