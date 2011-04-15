Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/07/2020
14:27

Корректировка нацпроектов должна быть завершена осенью, М.Мишустин

Корректировка национальных проектов должна быть завершена осенью, чтобы синхронизировать её с формированием бюджета на трёхлетний плановый период. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"Мы должны завершить корректировку ключевых параметров национальных проектов осенью, чтобы синхронизировать её с формированием бюджета на ближайшую трёхлетку", - сказал глава Правительства.

Он отметил, что работать предстоит в условиях более жёстких бюджетных ограничений. "Распространение коронавируса, и его последствия для мировой экономики, для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, а с другой - создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета, - констатировал он. - Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определения темпов движения к ним".

"Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем Вы сказали сегодня, до 2030 года, - продолжил М.Мишустин, обращаясь к президенту РФ. - При этом максимально обеспечить их преемственность к тем целям развития, которые вы определили два года назад".

"И, конечно, учитывать опыт реализации национальных проектов, накопленный за это время", - добавил он.

Как сообщила ранее пресс-служба Минэкономразвития, темпы реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы" соответствуют темпам за аналогичный период 2019 года. На январь-июнь 2020 года было запланировано использование 56% от общего объёма бюджета нацпроекта и плановая касса исполнена на 84.2%. От общего объёма средств, запланированных на 2020 год, реализовано 47% (в аналогичном периоде 2019 года кассовое исполнение составило 44%).

"AK&M" от 13.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100