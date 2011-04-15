Корректировка нацпроектов должна быть завершена осенью, М.Мишустин

Корректировка национальных проектов должна быть завершена осенью, чтобы синхронизировать её с формированием бюджета на трёхлетний плановый период. Об этом заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится в сообщении Минэкономразвития.



"Мы должны завершить корректировку ключевых параметров национальных проектов осенью, чтобы синхронизировать её с формированием бюджета на ближайшую трёхлетку", - сказал глава Правительства.



Он отметил, что работать предстоит в условиях более жёстких бюджетных ограничений. "Распространение коронавируса, и его последствия для мировой экономики, для нашей страны, с одной стороны, подтолкнули развитие отдельных сегментов рынка, а с другой - создали новые ограничения, замедлили экономический рост, сократили доходы консолидированного бюджета, - констатировал он. - Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определения темпов движения к ним".



"Возможно, продлить сроки достижения национальных целей, о чем Вы сказали сегодня, до 2030 года, - продолжил М.Мишустин, обращаясь к президенту РФ. - При этом максимально обеспечить их преемственность к тем целям развития, которые вы определили два года назад".



"И, конечно, учитывать опыт реализации национальных проектов, накопленный за это время", - добавил он.



Как сообщила ранее пресс-служба Минэкономразвития, темпы реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы" соответствуют темпам за аналогичный период 2019 года. На январь-июнь 2020 года было запланировано использование 56% от общего объёма бюджета нацпроекта и плановая касса исполнена на 84.2%. От общего объёма средств, запланированных на 2020 год, реализовано 47% (в аналогичном периоде 2019 года кассовое исполнение составило 44%).



"AK&M" от 13.07.2020