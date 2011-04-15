Количество занятых в МСП должно восстановиться до 20 млн к концу 2021 года, А.Белоусов

Количество граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве, должно восстановиться до 20 млн человек к концу 2021 года, а в перспективе - достигнуть 25 млн. Об этом заявил первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится в сообщении Минэкономразвития.



А.Белоусов напомнил, что из 19.4 млн человек, занятых в секторе МСП, в наиболее пострадавших отраслях работает примерно четверть - порядка 5 млн человек. "Только по программам кредитной и грантовой поддержки помощь получили около 4 млн человек, - рассказал он. - По программе ФОТ под 0% - около 1 млн человек, по программе ФОТ под 2% - почти 4 млн человек, и по грантовой поддержке - в апреле 3.8 млн, и в мае 3.7 млн человек". "Это позволило избежать наиболее негативного сценария, и мы рассчитываем, что к концу 2021 года в соответствии с Общенациональным планом численность МСП восстановится примерно до 20 млн человек, а в перспективе мы ставим себе ориентир 25 млн человек. Это для нашей страны является таким приемлемым и, на самом деле, достижимым показателем", - отметил первый вице-премьер.



Для достижения этой цели планируется создать максимально комфортную для пользователей систему поддержки на основе личных кабинетов, где предприниматель мог бы решить практически все свои задачи - от регистрации и уплаты налогов, финансовой помощи и консультаций до поддержки в получении кредитов и сбыта продукции, продолжил А.Белоусов.



Он уточнил, что такой системы в стране пока нет, но уже созданы технические возможности для её создания, прежде всего благодаря реестру субъектов МСП, который создала Федеральная налоговая служба. "На основе этого реестра мы планируем поэтапно такую систему создать", - подтвердил А.Белоусов.



Во-вторых, планируется создать механизм акселерации компаний МСП, нацелить налоговые, финансовые инфраструктурные инструменты не просто на поддержку, а именно на рост бизнеса, и числа рабочих мест, акцентировал внимание первый заместитель председателя Правительства. Необходимо "резко снизить барьеры входа для вновь начинаемых предпринимателей, снизить риски, облегчить первые шаги", убеждён он. "На решение этих задач мы сейчас вместе с "ОПОРОЙ России" перенацелим соответствующий национальный проект, его финансовые и организационные ресурсы", - добавил А.Белоусов.



Третья задача, указал он, – ускорение экономического роста, использование резерва увеличения экспорта несырьевых неэнергетических товаров.



Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что поддержке МСП посвящён большой блок инициатив в Общенациональном плане восстановления экономики, которые сформулированы с учётом предложения бизнес-сообщества.



Как сообщила ранее пресс-служба Минэкономразвития, по данным за 10 июля банки одобрили 147 тыс. кредитов по ставке 2% на сумму более 356.1 млрд руб., таким образом достигнув отметки, установленной до последнего расширения программы в июне. Превентивно Правительством лимит по программе был расширен на 116 млрд руб. до 468 млрд руб. По данным мониторинга, 98.5 тыс. кредитных договоров на сумму 249 млрд руб. уже заключено с заёмщиками.



"AK&M" от 13.07.2020