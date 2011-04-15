Дочерняя компания Petrоleo Brasileiro S.A., Petrobras Biocombustоvel S.A. (PBIO) подписала соглашение о продаже 8.4% акций Bambui Bioenergia S. A. компании Turdus Participaсоes S.A., которая является владельцем остальных 91.6% акций. Об этом говорится в сообщении Petrobras.



Сделка была заключена с выплатой символической суммы в размере 1 реала, обусловленной отрицательным капиталом Bambui.



Закрытие сделки произошло одновременно с подписанием договора купли-продажи акций, что позволило вывести капитал Bambui незамедлительно.



Компания Bambui расположена в городе Bambui (Бразилия). Компания является производителем этилового спирта и электроэнергии.





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