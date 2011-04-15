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13/07/2020
14:47

Allianz завершила приобретение бизнеса по автострахованию компании SulAmеrica

Allianz закрыла сделку по приобретению бизнеса по автострахованию и страхованию имущества от несчастных случаев, принадлежащего SulAmеrica (SulAmеrica Auto e Massificados). Об этом говорится в сообщении Allianz.

Стоимость сделки составляет около 0.5 млрд евро.
Allianz объединит не только бизнес-направления, но и интеллектуальный капитал, технологические системы, каналы сбыта, а также другие активы и обязательства. Ожидается, что операции с автомобилями и другими объектами недвижимости будут способствовать расширению возможностей диверсификации бизнеса за счёт перекрёстных продаж с новой клиентской базой.

В результате сделки рыночная доля Allianz составит 15% в области автострахования в Бразилии и 9% - страхования имущества от несчастных случаев.

Группа Allianz является одним из ведущих мировых компаний в сфере страхования и управления активами с более чем 100 миллионами розничных и корпоративных клиентов в более чем 70 странах.

Allianz - один из крупнейших мировых инвесторов, управляющий от имени своих страховых клиентов примерно 740 млрд евро.



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