Allianz завершила приобретение бизнеса по автострахованию компании SulAmеrica

Allianz закрыла сделку по приобретению бизнеса по автострахованию и страхованию имущества от несчастных случаев, принадлежащего SulAmеrica (SulAmеrica Auto e Massificados). Об этом говорится в сообщении Allianz.



Стоимость сделки составляет около 0.5 млрд евро.

Allianz объединит не только бизнес-направления, но и интеллектуальный капитал, технологические системы, каналы сбыта, а также другие активы и обязательства. Ожидается, что операции с автомобилями и другими объектами недвижимости будут способствовать расширению возможностей диверсификации бизнеса за счёт перекрёстных продаж с новой клиентской базой.



В результате сделки рыночная доля Allianz составит 15% в области автострахования в Бразилии и 9% - страхования имущества от несчастных случаев.



Группа Allianz является одним из ведущих мировых компаний в сфере страхования и управления активами с более чем 100 миллионами розничных и корпоративных клиентов в более чем 70 странах.



Allianz - один из крупнейших мировых инвесторов, управляющий от имени своих страховых клиентов примерно 740 млрд евро.







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