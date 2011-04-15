Ростелеком доработал приложение "Биометрия"

Ростелеком выпустил новую версию мобильного приложения "Биометрия", которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса. Об этом говорится в сообщении компании.



Новая версия "Биометрии" позволяет самостоятельно создавать ключ шифрования для безопасной работы приложения и передачи биометрических данных. Для этого при первом запуске "Биометрии" компания "Ростелеком" предлагает пользователю сыграть в небольшую игру, в ходе которой сформируется ключ шифрования. Также для входа в приложение потребуется установить пароль.



В приложении появился новый раздел "Уведомления", в котором отображаются история всех биометрических операций пользователя и уведомления от Единой биометрической системы. В онлайн-чате теперь можно оперативно получить ответ на любой вопрос, связанный с работой системы. Также появилась возможность оставить отзыв на работу операциониста, который регистрировал биометрию в отделении.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Чистая прибыль Ростелекома по МСФО за 2019 год выросла на 10% до 16.474 млрд руб. с 15.012 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 5% до 337.421 млрд руб. с 320.239 млрд руб., показатель OIBDA - на 6% до 106.526 млрд руб. со 100.9 млрд руб.



"AK&M" от 13.07.2020