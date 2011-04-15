Руководство Талнахской обогатительной фабрики уволено по итогам внутреннего расследования

ГМК "Норильский никель" завершил внутреннее расследование инцидента со сливом оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике (ТОФ), произошедшим 28 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении Норникеля.



В ходе расследования были выявлены два эпизода несанкционированного слива технической воды из хвостохранилища ТОФ на прилегающую территорию по гибким трубопроводам с помощью плавучих насосных станций.



Результаты проб воды, отобранной 28 июня из пруда-отстойника ТОФ, показывают, что сброс этой воды не может нанести значимого вреда окружающей среде и, в первую очередь, водному объекту — реке Хараелах. Отсутствие влияния на реку Норильская подтверждено результатами рейдового обследования, выполненного с привлечением специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ, входит в структуру Федеральной службы по надзору в сфере природопользования), подчёркивается в сообщении.



Тем не менее, сброс оборотной воды за контур хвостохранилища ТОФ не предусмотрен. Компания не располагает документальным подтверждением того, что аналогичные нарушения допускались ранее, но не исключает проявления халатности в прошлом.



Норникель считает подобные действия эксплуатационного персонала недопустимыми. "Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды должны быть исключены. Компания заявляет о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и будет применять жёсткие санкции в случае их обнаружения, — прокомментировал первый вице-президент — операционный директор Норникеля Сергей Дяченко.



За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей уволены директор и главный инженер ТОФ, а также заместитель главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений. Кроме того, принято решение о реорганизации блока заместителя директора Заполярного филиала — главного инженера: создано отдельное структурное подразделение ЗФ, на которое возлагаются функции технического сопровождения эксплуатации гидротехнических сооружений и инструментального контроля за их состоянием.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"AK&M" от 13.07.2020