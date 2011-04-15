Московское УФАС выдало предписание РЖД

Столичное антимонопольное ведомство признало обоснованной жалобу ООО "СТО" на действия ОАО "РЖД" при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора. Об этом говорится в сообщении Московского УФАС.



Договором предусматривались поставки оборудования электрификации и электроснабжения для объектов капитального строительства РЖД. Заявитель не согласился с одним из установленных требований закупочной документации, которое которое являлось основанием дальнейшего допуска к участию в процедуре. По его мнению, установление указанного требования влечёт за собой нарушение принципа равноправия и отсутствия необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.



Антимонопольный орган установил, что наличие у участников закупки опыта выполнения договоров не может являться критерием допуска к участию в ней, так как соответствие указанным требованиям не является подтверждением надлежащего исполнения обязательств при оказании услуг.



Московское УФАС пришло к выводу, что в закупочной документации РЖД установлены ненадлежащие требования к участникам процедуры, что не отвечает требованиям пункта 9 части 10 статьи 4 закона о закупках.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 13.07.2020