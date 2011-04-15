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13/07/2020
16:25

Новая станция Курьяново открылась на МЦД-2 "Нахабино–Подольск"

На юго-востоке Москвы открылся для пассажиров новый остановочный пункт Курьяново линии МЦД-2 "Нахабино–Подольск". Об этом говорится в сообщении РЖД.

Курьяново находится между станциями Москворечье и Перерва Курского направления Московской железной дороги. Новый остановочный пункт включает платформу с навесом во всю длину, тоннель с двумя вестибюлями и надземный пешеходный переход через железнодорожные пути. Для удобства пассажиров инфраструктура оснащена лифтами и эскалаторами. В вестибюлях размещены билетные кассы, турникеты и санитарные комнаты.

Курьяново – это четвёртый новый остановочный пункт, построенный на МЦД-2 в последнее время. До этого были открыты Остафьево на Курском направлении, Волоколамская и Пенягино – на Рижском. В настоящее время на втором диаметре ведётся строительство новых станций Марьина роща, Печатники, Щукинская, реконструируются Каланчевская, Нахабино, Подольск.

ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.

Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.

"AK&M" от 13.07.2020
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