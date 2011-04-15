Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/07/2020
16:23

MultiPlan и Churchill Capital Corp III достигли соглашения о слиянии

MultiPlan и Churchill Capital Corp III заключили окончательное соглашение о слиянии. Объединённая компания сохранит название MultiPlan и будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении MultiPlan.

Управленческая команда MultiPlan продолжит руководить бизнесом, а Hellman & Friedman affiliates останется крупнейшим акционером MultiPlan.

Ожидается, что сделка будет завершена к концу октября 2020 года при условии одобрения акционерами Churchill и исполнении обычных условий закрытия сделки.

Citigroup и Goldman Sachs выступили в качестве финансовых консультантов, а Weil, Gotshal & Manges LLP - юрисконсульта Churchill. Citigroup и Goldman Sachs являлись совместными менеджерами по формированию книги заявок на акции Churchill Capital Corp III.

Финансовыми консультантами MultiPlan выступили Centerview Partners, Barclays, BofA Securities и UBS Investment Bank, а Kirkland & Ellis и Simpson Thacher & Bartlett - юридическими советниками.

MultiPlan впервые внедрила инновационные и критически важные услуги по обработке транзакций для плательщиков медицинских услуг, включая крупнейшую в отрасли независимую сеть предпочтительных поставщиков, которые сокращают медицинские расходы, повышают точность платежей и повышают их конкурентоспособность.

Churchill Capital Corp III - публичная инвестиционная компания, предлагающая услуги в сфере слияний, поглощений или аналогичного объединения бизнеса.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100