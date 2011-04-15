MultiPlan и Churchill Capital Corp III достигли соглашения о слиянии

MultiPlan и Churchill Capital Corp III заключили окончательное соглашение о слиянии. Объединённая компания сохранит название MultiPlan и будет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении MultiPlan.



Управленческая команда MultiPlan продолжит руководить бизнесом, а Hellman & Friedman affiliates останется крупнейшим акционером MultiPlan.



Ожидается, что сделка будет завершена к концу октября 2020 года при условии одобрения акционерами Churchill и исполнении обычных условий закрытия сделки.



Citigroup и Goldman Sachs выступили в качестве финансовых консультантов, а Weil, Gotshal & Manges LLP - юрисконсульта Churchill. Citigroup и Goldman Sachs являлись совместными менеджерами по формированию книги заявок на акции Churchill Capital Corp III.



Финансовыми консультантами MultiPlan выступили Centerview Partners, Barclays, BofA Securities и UBS Investment Bank, а Kirkland & Ellis и Simpson Thacher & Bartlett - юридическими советниками.



MultiPlan впервые внедрила инновационные и критически важные услуги по обработке транзакций для плательщиков медицинских услуг, включая крупнейшую в отрасли независимую сеть предпочтительных поставщиков, которые сокращают медицинские расходы, повышают точность платежей и повышают их конкурентоспособность.



Churchill Capital Corp III - публичная инвестиционная компания, предлагающая услуги в сфере слияний, поглощений или аналогичного объединения бизнеса.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"