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13/07/2020
16:50

В РФ создаётся большая цифровая платформа по повышению производительности труда

В России создаётся консолидированная цифровая платформа, куда интегрируются практики бережливого производства и цифровизации. Об этом заявил первый заместитель председателя Правительства России Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Первый вице-премьер отметил, что в стране уже накоплен опыт внедрения практики бережливого производства. Уже создана сеть консультационных услуг, которая аккумулирует и распространяет лучшие практики в этой области. Целевой показатель эффективности системы – 5 тыс. крупных предприятий-пользователей (10% от количества крупных предприятий в России).

"Также планируется интеграция на платформу цифровых средств, которые позволят повысить производительность труда за счёт цифровизации. Это так называемая система RP (Logistic Requirements Planning – прим.), то есть цифровизация заготовки, логистики и "бэк-офиса" компании. Это цифровизация жизненного цикла изделий, цифровизация бизнес-информации, доступ к платформам для продвижения товаров на рынок. Работа только начинается", - сказал А.Белоусов.

Как отмечал ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников, посткризисная экономика будет всё больше опираться на удалённый формат работы, который даст импульс цифровизации российских компаний. Для этого в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" разрабатываются новые подходы к работе экспертов, включая применение технологий виртуальной реальности.

"AK&M" от 13.07.2020
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