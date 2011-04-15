Михайловский ГОК начал опытное производство премиальных окатышей под металлизацию

Михайловский ГОК имени А.В. Варичева компании "Металлоинвест" начал опытное производство железорудных окатышей премиального качества (DR-grade), предназначенных для последующей металлизации – производства горячебрикетированного и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ). Об этом говорится в сообщении Металлоинвеста.



Пробные партии новых окатышей поставлены на Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) Компании и успешно проходят промышленные испытания при производстве ГБЖ и ПВЖ.



По итогам промышленных испытаний будут уточнены технико-экономические показатели производства DR-grade окатышей. На их основании будет приниматься решение о производстве товарных партий новой продукции.



Содержание железа общего в окатышах составляет примерно 68%, уровень вредных примесей - диоксида кремния и серы – крайне низок: 1.4% и 0.003% соответственно, что удовлетворяет требованиям мирового рынка для высококачественных DR-grade окатышей.



Производство DR-grade окатышей – часть комплексной программы повышения качества железорудной продукции Михайловского ГОКа.



Металлоинвест - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100% акций Металлоинвеста контролируются ООО "ХК ЮэСэМ", основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за 2019 год выросла на 5.1% до $1.731 млрд с $1.647 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 3.2% до $6.96 млрд с $7.187 млрд. Показатель EBITDA упал на 14.3% до $2.514 млрд с $2.934 млрд.



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за I квартал 2020 года упала на 84.6% до $83 млн с $539 млн годом ранее. Выручка сократилась на 17.2% до $1.536 млрд с 1.856 млрд, показатель EBITDA - на 26.8% до $534 млн.





"AK&M" от 13.07.2020