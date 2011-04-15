Ставка RUSFAR получила аккредитацию Банка России

Индикатор денежного рынка – ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) – признан Банком России удовлетворяющим требованиям к финансовым индикаторам на основе Принципов для финансовых индикаторов Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO). Об этом говорится в сообщении Московской Биржи.



Банк России аккредитовал индикаторы ставок RUSFAR в рублях сроками овернайт, одна неделя, две недели, один месяц и три месяца, в долларах США – сроком овернайт.



"Ставка RUSFAR – наиболее репрезентативная рыночная ставка российского денежного рынка, которая отражает стоимость обеспеченных денег и рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента рынка – репо с центральным контрагентом с клиринговыми сертификатами участия. Получение аккредитации от Банка России – важный шаг в признании качества и популяризации RUSFAR, оно поможет участникам финансового рынка ещё шире использовать ставку RUSFAR в своих операциях, в том числе для выпуска новых продуктов под плавающие ставки. Это соответствует глобальным трендам на финансовых рынках, согласно которым аналогичные RUSFAR индикаторы, основанные на реальных сделках, приходят на смену "старым" бенчмаркам, рассчитываемым на основе индикативных котировок", – отметил Игорь Марич, член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской Биржи.



Ранее индексы и рублёвые фиксинги Московской Биржи были признаны удовлетворяющими требованиям Банка России и соответствующими принципам IOSCO.



Семейство индикаторов стоимости обеспеченных денег RUSFAR рассчитывается на основании сделок и заявок репо с центральным контрагентом, обеспеченных клиринговыми сертификатами участия на облигации, принимаемые в обеспечение Национальным Клиринговым Центром, с 10:00 до 12:30 по московскому времени на ежедневной основе.



Расчёт семейства ставок RUSFAR в рублях производится с апреля 2019 года. С мая 2019 года на срочном рынке Московской Биржи торгуется фьючерсный контракт на ставку RUSFAR овернайт, одновременно торгуются 12 контрактов с исполнением каждый месяц. Также с мая 2019 года у участников есть возможность заключать сделки по процентным своп-контрактам (Overnight Index Swap, OIS) на ставку RUSFAR сроком исполнения до года на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).



"AK&M" от 13.07.2020