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13/07/2020
18:03

АСВ расширяет предоставление сервиса онлайн-выплаты страхового возмещения через банки-агенты

Агентство по страхованию вкладов расширяет список банков, вкладчики которых могут получить страховое возмещение в электронной форме через цифровые каналы банка-агента - Сбербанка. Об этом говорится в сообщении АСВ.

С 13 июля 2020 года запланировано распространение цифрового сервиса на Татфондбанк. До 1 августа 2020 года сервис также будет поэтапно распространён на другие ликвидируемые банки: ВостСибтранскомбанк, Газбанк, Уралтрансбанк, Тагилбанк, банк "Югра", КБ "Ассоциация", Камчаткомагропромбанк, Роскомснаббанк, Осколбан, Эксперт Банк, Кранбанк, Нэклис-Банк.

Таким образом, вкладчики указанных банков, которые одновременно являются клиентами Сбербанка, смогут обратиться с заявлением о выплате страхового возмещения через "Сбербанк Онлайн" без посещения офиса банка-агента (сервис будет доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в WEB-версии).



"AK&M" от 13.07.2020
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