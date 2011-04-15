АСВ расширяет предоставление сервиса онлайн-выплаты страхового возмещения через банки-агенты

Агентство по страхованию вкладов расширяет список банков, вкладчики которых могут получить страховое возмещение в электронной форме через цифровые каналы банка-агента - Сбербанка. Об этом говорится в сообщении АСВ.



С 13 июля 2020 года запланировано распространение цифрового сервиса на Татфондбанк. До 1 августа 2020 года сервис также будет поэтапно распространён на другие ликвидируемые банки: ВостСибтранскомбанк, Газбанк, Уралтрансбанк, Тагилбанк, банк "Югра", КБ "Ассоциация", Камчаткомагропромбанк, Роскомснаббанк, Осколбан, Эксперт Банк, Кранбанк, Нэклис-Банк.



Таким образом, вкладчики указанных банков, которые одновременно являются клиентами Сбербанка, смогут обратиться с заявлением о выплате страхового возмещения через "Сбербанк Онлайн" без посещения офиса банка-агента (сервис будет доступен как в мобильном приложении (Android, IOS), так и в WEB-версии).







"AK&M" от 13.07.2020