Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде июля снизилась до 4.63% с 4.8% годовых в третьей декаде июня. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



Во второй декаде июня ставка составила 4.99%, в первой - 5.01% годовых.



Напомним, 19 июня 2020 года Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 4.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.









"AK&M" от 13.07.2020