Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 июля 2020 года.



АТТРАКЦИОН ОЖИДАЕМОЙ СКУДОСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОСЯТ ГОСПОДДЕРЖКИ



Ограничительные меры по борьбе с пандемией COVID-19 обрушили спрос на аттракционы. Через бизнес-омбудсмена Бориса Титова производители развлекательного оборудования попросили главу Минпромторга Дениса Мантурова субсидировать закупки их продукции на 1 млрд руб. Без такой помощи могут закрыться до 60% предприятий отрасли, предупреждают участники рынка с годовым оборотом почти 200 млрд руб.





СПРОС РАССЕЛЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ТЕРЯЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ



Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек - однокомнатным квартирам. Их доля в структуре продаж размывается: покупатели с низкими бюджетами переориентируются на студии, в то время как все остальные получили возможность рассматривать для покупки квартиры большей площади. Эта ситуация может вынудить девелоперов повышать цены на двухкомнатное жилье.





"МЫ СОКРАЩАЕМ ПРОИЗВОДСТВО ВДВОЕ"

ГЛАВА BOEING В РОССИИ СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАНДЕМИИ И КОНКУРЕНЦИИ С МС-21





Мировая авиация в ходе пандемии коронавируса столкнулась с самым масштабным кризисом в современной истории. О том, как Boeing адаптируется к изменившемуся рынку, поставках проблемного Boeing 737 MAX и возможной конкуренции с российским МС-21 "Ъ" рассказал президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 13.07.2020