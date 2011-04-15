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14/07/2020
09:42

Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 июля 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 июля 2020 года.

АТТРАКЦИОН ОЖИДАЕМОЙ СКУДОСТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОСЯТ ГОСПОДДЕРЖКИ

Ограничительные меры по борьбе с пандемией COVID-19 обрушили спрос на аттракционы. Через бизнес-омбудсмена Бориса Титова производители развлекательного оборудования попросили главу Минпромторга Дениса Мантурова субсидировать закупки их продукции на 1 млрд руб. Без такой помощи могут закрыться до 60% предприятий отрасли, предупреждают участники рынка с годовым оборотом почти 200 млрд руб.


СПРОС РАССЕЛЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ ТЕРЯЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Субсидирование на фоне кризиса ипотечной ставки на первичном рынке, устойчивый рост цен и смена предпочтений потребителей ударили по одному из наиболее ликвидных сегментов на московском рынке новостроек - однокомнатным квартирам. Их доля в структуре продаж размывается: покупатели с низкими бюджетами переориентируются на студии, в то время как все остальные получили возможность рассматривать для покупки квартиры большей площади. Эта ситуация может вынудить девелоперов повышать цены на двухкомнатное жилье.


"МЫ СОКРАЩАЕМ ПРОИЗВОДСТВО ВДВОЕ"
ГЛАВА BOEING В РОССИИ СЕРГЕЙ КРАВЧЕНКО О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПАНДЕМИИ И КОНКУРЕНЦИИ С МС-21


Мировая авиация в ходе пандемии коронавируса столкнулась с самым масштабным кризисом в современной истории. О том, как Boeing адаптируется к изменившемуся рынку, поставках проблемного Boeing 737 MAX и возможной конкуренции с российским МС-21 "Ъ" рассказал президент Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 13.07.2020
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