Давление на нефть сохраняется на азиатской сессии

Давление на нефть сохраняется и на азиатской сессии. К снижению цен привели рыночные опасения за перспективы мирового экономического роста, а также спроса на углеводороды на фоне значительного ухудшения эпидемиологической обстановки в мире. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном ежедневном росте заболеваемости во всем мире - более 230 тыс. человек. Наибольшее увеличение зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.



Давление на котировки также оказывают ожидания очередной встречи ОПЕК+, которая состоится уже завтра. В субботу Wall Street Journal сообщила, что ОПЕК во главе с Саудовской Аравией собираются ослабить ограничения добычи начиная с августа на фоне признаков восстановления спроса после его обвала из-за карантинных мер. Напомним, страны ОПЕК+ в апреле заключили соглашение по сокращению добычи нефти на 9.7 млн баррелей в день после того, как падение спроса и ценовая война между Москвой и Эр-Риядом привели к обвалу нефтяных котировок. Саудовская Аравия предлагает увеличить добычу нефти на 2 млн баррелей в день. Если решение будет принято, объемы совокупного сокращения добычи с августа составят 7.7 млн баррелей в день против 9.7 млн в июле.



Несмотря на то, что ряд стран-экспортеров нефти может выступить против ослабления ограничений по добыче в августе, опасаясь очередного обвала котировок "черного золота" особенно на фоне роста числа новых случаев заражения коронавирусом в США и других странах, большинство экспертов полагает, что решение все же будет принято. Участники рынка считают, что снижение совокупного сокращения добычи до 7.7 млн. баррелей в день стоит расценивать в качестве "медвежьего" сигнала для всего энергетического рынка, поскольку может привести к повторному образованию избыточного предложения.



Ранее Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете по рынку нефти, опубликованном в пятницу, сообщило, что мировой спрос на нефть в июне сократился на 2.4 млн баррелей в сутки до 9-летнего минимума в 86.9 млн баррелей в день. Учитывая сказанное, "короткие" позиции по нефти остаются в приоритете.



"AK&M" от 14.07.2020