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14/07/2020
10:04

Акции дешевеют перед конференцией ОПЕК+

Акции дешевеют перед конференцией ОПЕК+. В понедельник рынок снизился вместе с ценами на нефть и вопреки благоприятной в целом статистике сезона отчетности в США. Об этом говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина.

В преддверии ожидаемого официального завершения "жесткой" фазы сделки ОПЕК+2.0 в аутсайдерах оказались обыкновенные акции Роснефти (-1.9%). В роли защитных выступили бумаги АФК (+0.84%). Компания вывела из залога в Сбербанке 6.85% акций МТС (+0.71%). Пара USD/RUB продолжила торговаться вблизи 71 за доллар на фоне неоднородной динамики доллара на мировом FX. Поводом для продаж акций ГМК (+2.84%) и ЛУКОЙЛа (-2.55%) послужила информация о технических ЧП в работе подразделений данных компаний в Арктике и в азербайджанском Гяндже, потенциальный ущерб от которых не представляется на данный момент значимым.

Средний рыночный прогноз чистого финансового результата Газпрома (-2.04%) по МСФО за первый квартал составляет -137 млрд руб. против 202 млрд руб. всего неделю назад. Информация о чистом убытке компании в январе-марте вызовет ухудшение оценок её финансовых результатов за год и возможные продажи её бумаг. Однако, и в случае публикации высоких, с точки зрения текущих прогнозов, данных прибыли Газпрома в январе-марте, среднесрочные показатели справедливой стоимости акций ПАО "Газпром" останутся сейчас в определяющей мере зависимыми от оценок, построенных на основе прогноза реализации стратегического плана развития компании.

Ростех может выкупить долю Интер РАО (-0.74%) в проекте турбины ГТД-110М. Компания может выручить за свою долю сумму в размере 4.5 млрд руб., что эквивалентно 6% средней прогнозной прибыли компании за 2020 год.

Ожидается разнонаправленная динамика. Ориентиры: диапазон 70.3-71.1 в паре USD/RUB, 2745-2800 по индексу Мосбиржи.

"AK&M" от 14.07.2020
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