РУСАЛ хочет сменить менеджмент Норникеля

РУСАЛ серьезно обеспокоен событиями последнего месяца, представляющими собой череду экологических аварий и инцидентов в Норильске. Об этом говорится в заявлении РУСАЛа.



"Происходящее в Норникеле заставляет задуматься, насколько менеджмент компетентен и в состоянии управлять компанией. Также возникает вопрос к совету директоров, насколько он способен влиять на происходящее в компании и отдает ли отчет в том, что данная ситуация неминуемо приведет к появлению неприятных вопросов со стороны экологического и инвестиционного сообществ", - говорится в заявлении.



РУСАЛ обратился к совету директоров Норникеля с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина как управляющего партнера поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности.



Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан) произошёл инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения резервуар хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка топлива. Объём находившегося на хранении в резервуаре и вылившегося топлива - 21 тыс. т.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



Прибыль РУСАЛа за 2019 год упала на 43.5% до $960 млн с $1.698 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 5.5% до $9.711 млрд с $10.28 млрд в результате снижения на 15.1% средней цены на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) с $2110 за т в 2018 году до $1792 за т в 2019 году и падения на 11.2% средних реализованных премий к цене LME. Скорректированный показатель EBITDA упал на 55.3% до $966 млн с $2.163 млрд.



"AK&M" от 14.07.2020