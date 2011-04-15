Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/07/2020
11:21

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Народного банка Тувы"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы" (НБТ, Кызыл). По величине активов кредитная организация занимала 416-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

Банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.

НБТ имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность банка на протяжении более 5 лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации, подчеркивает ЦБ.

НБТ является участником системы страхования вкладов.

AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100