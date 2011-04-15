ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Народного банка Тувы"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Народный банк Тувы" (НБТ, Кызыл). По величине активов кредитная организация занимала 416-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.



Банк нарушал обязательный норматив текущей ликвидности и допускал несвоевременное исполнение клиентских платежей; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.



НБТ имел небольшой кредитный портфель, который на 40% представлен безнадежной задолженностью. Существенную долю активов (более 80%) банка составляли объекты недвижимости, в том числе не используемые в основной деятельности. Деятельность банка на протяжении более 5 лет являлась убыточной, что свидетельствовало о неэффективности бизнес-модели кредитной организации, подчеркивает ЦБ.



НБТ является участником системы страхования вкладов.

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